Тайваньский беспилотный катер Endeavor Manta В настоящее время разные страны занимаются разработкой безэкипажных катеров военного назначения.
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Тайваньский беспилотный катер Endeavor Manta В настоящее время разные страны занимаются разработкой безэкипажных катеров военного назначения.
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