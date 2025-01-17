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Мирра Андреева обыграла Магдалену Френх и вышла в 1/8 финала Australian Open

Мирра Андреева обыграла Магдалену Френх и вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга россиянка победила представительницу Польши Магдалену Френх со счётом 6:2, 1:6, 6:2.

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