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Закон, порядок, государство

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Полицейскими Красносельского района столицы задержан подозреваемый в мошенничестве с ущербом 20 миллионов рублей

Полицейскими Красносельского района столицы задержан подозреваемый в мошенничестве с ущербом 20 миллионов рублей

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Красносельскому району г. Москвы задержан приезжий из Красноярского края.

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