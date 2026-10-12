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Царьград

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Витамин D осенью: врач Никифорова объяснила, с какой едой его можно сочетать

Витамин D осенью: врач Никифорова объяснила, с какой едой его можно сочетать

Эксперт посоветовала употреблять витамин D вместе с той пищей, где содержится мало жира.В организме человека естественная выработка витамина D снижается в осенний период.

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