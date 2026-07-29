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Приходят разрозненные сообщения, что в порту Египта атакован американский

Приходят разрозненные сообщения, что в порту Египта атакован американский газовоз. По предварительным сведениям, неизвестные БПЛА атаковали судно в порту Дамиетта в Средиземном море.

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