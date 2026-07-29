Приходят разрозненные сообщения, что в порту Египта атакован американский газовоз. По предварительным сведениям, неизвестные БПЛА атаковали судно в порту Дамиетта в Средиземном море.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Приходят разрозненные сообщения, что в порту Египта атакован американский газовоз. По предварительным сведениям, неизвестные БПЛА атаковали судно в порту Дамиетта в Средиземном море.
Свежие комментарии