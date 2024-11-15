Сколько получает Нагиев и другие звёзды российского кино

Daddy Bo

Что значит, "куда они себя причисляют"? Вы же, уважаемый автор, прекрасно чуть выше нам это пояснили, куда. К бюджетникам. А, следовательно, если сложить всех бюджетников с ними, и посчитать средний доход, то сразу и понятно, почему некоторые наши чиновники, считают, что бюджетники живут у нас совсем неплохо, и, вообще - средний класс.