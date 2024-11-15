Секрет отечественных кинозвёзд открылся. Народ внезапно узнал, сколько же получают наши кумиры, которым так сложно живётся и трудно дышится в «этой стране».
Сколько получает Нагиев и другие звёзды российского кино
Комментарии
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Daddy Bo
Что значит, "куда они себя причисляют"? Вы же, уважаемый автор, прекрасно чуть выше нам это пояснили, куда. К бюджетникам. А, следовательно, если сложить всех бюджетников с ними, и посчитать средний доход, то сразу и понятно, почему некоторые наши чиновники, считают, что бюджетники живут у нас совсем неплохо, и, вообще - средний класс.
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20 час.
АК
Амара Карпова
Лучше бы эти деньги отправили на СВО🥲О каких таких "звездах" речь идет?!😅
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3 час.
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