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Сколько получает Нагиев и другие звёзды российского кино

Сколько получает Нагиев и другие звёзды российского кино

  Секрет отечественных кинозвёзд открылся. Народ внезапно узнал, сколько же получают наши кумиры, которым так сложно живётся и трудно дышится в «этой стране».

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Комментарии
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Daddy Bo
Что значит, &quot;куда они себя причисляют&quot;? Вы же, уважаемый автор, прекрасно чуть выше нам это пояснили, куда. К бюджетникам. А, следовательно, если сложить всех бюджетников с  ними, и посчитать средний доход, то сразу и понятно, почему некоторые наши чиновники, считают, что бюджетники живут у нас совсем неплохо, и, вообще - средний класс.
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20 час.
АК
Амара Карпова
Лучше бы эти деньги отправили на СВО🥲О каких таких &quot;звездах&quot; речь идет?!😅
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3 час.

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