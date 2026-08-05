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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Родины» Волков после 5:0 с «Рубином»: «Хотим и будем играть на победу даже с «Зенитом». Не вижу причин, почему мы не можем победить в Петербурге»

Вратарь « Родины »  Сергей Волков считает, что его команда способна обыграть « Зенит ». Встреча команд в рамках 3-го тура Альфа-Банк РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9 августа.

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