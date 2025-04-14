Татарстанка Антипова взяла золото первенства России по боксу, закончив бои досрочно

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Клуб бокса «Джеб» Воспитанница татарстанской школы бокса, спортсменка лениногорской КСШ №3 и клуба бокса «Джеб» Дарья Антипова завоевала золото первенства России среди юношей и девушек 15-16 лет, которое проходило в Суздале.
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