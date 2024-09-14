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Эксперты рассказали Reuters, какие последствия может вызвать разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ

Эксперты рассказали Reuters, какие последствия может вызвать разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ

Зеленский упорно выпрашивает у западных союзников, а конкретно США, разрешения применять дальнобойное оружие вглубь территории России.

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