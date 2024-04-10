Иркутские истории. Моллериусы

«До назначения губернатором Иван Петрович восемь лет возглавлял канцелярию начальника края и, кажется, преуспел в истреблении всякого рода бумагомараний, но знакомство с уездами вскрыло бюрократизм самого махрового толка: «При последней ревизии мною замечена особая склонность полицейских чинов, а также волостных правлений и инородных управ к канцелярской переписке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии