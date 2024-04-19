ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Слабых всегда бьют. Глубокая озабоченность никого не волнует.Захарова предполо...
  • Александр Ширай
    Билеты будут дороже, чем на самолёт, очевидно. Но зато прибудет прямо в город, а не в Пулково.РЖД подписали кон...
  • tsan tsan
    Дети , "насильно увезённые в Россию по приказу Путина"  , нашлись в Германии, а что  с ордером  МУС на арест Президен...В ФРГ сообщили о ...

Врач перечислила влияющие на умственные способности заболевания

Врач перечислила влияющие на умственные способности заболевания

К снижению памяти и интеллекта могут приводить структурные повреждения головного мозга, хронические нарушения мозгового кровообращения, интоксикации и любые состояния, нарушающие нормальный химический состав плазмы крови.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх