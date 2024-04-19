Врач перечислила влияющие на умственные способности заболевания

К снижению памяти и интеллекта могут приводить структурные повреждения головного мозга, хронические нарушения мозгового кровообращения, интоксикации и любые состояния, нарушающие нормальный химический состав плазмы крови.
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