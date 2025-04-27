«Барса» обыграла «Реал» в безумном финале Кубка, ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Зенит» потерял очки с «Динамо», «Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным и другие новости

1. «Барселона» обыграла «Реал» в экстра-таймах безумного финала и взяла Кубок Испании – 3:2! В этом матче было все: два ассиста Ямаля, первый гол Мбаппе со штрафного, отмена пенальти за фол Асенсио на Рафинье, победный мяч Кунде после ошибки Модрича.