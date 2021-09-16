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Полезно ли пить апельсиновый сок на завтрак

Полезно ли пить апельсиновый сок на завтрак

@foodieost Апельсиновый сок очень популярен в качестве утреннего напитка, при этом он нередко позиционируется как здоровый вариант начала дня.

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