В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией

ИП Игорь Петров Немчура... В следующий раз будет только ядерная пыль..

Константин Самарин После того, что сейяас вытворяет Германия, дружба с ней может быть только на уровне июня 1941-го и мая 1945-го. На большее наследникам Третьего Рейха рассчитывать не стоит..