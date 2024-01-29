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Русская весна

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В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией

В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией

Читатели Die Welt после новости об очередном коррупционном скандале на Украине заявили о том, что жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и Москвой из-за Киева.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Немчура... В следующий раз будет только ядерная пыль..
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13 час.
Константин Самарин
После того, что сейяас вытворяет Германия, дружба с ней может быть только на уровне июня 1941-го и мая 1945-го. На большее наследникам Третьего Рейха рассчитывать не стоит..
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8 час.
ВД
Вовладар Даров
Восточная Германия всегда была с нами, и сейчас бастуют в Германии большинство они, так,как их прижимают там до сих пор,бывшая ГДР сейчас симпатизирует России!!
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3 час.

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