Пепловый шлейф, поднятый ветром на вулкане Шивелуч, протянулся на 92 км

Пепловый след от вулкана Шивелуч протянулся на 92 км. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Институа вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 92 км на юго-восток от вулкана Шивелуч", - уточнили в научном учреждении.