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Пепловый шлейф, поднятый ветром на вулкане Шивелуч, протянулся на 92 км

Пепловый шлейф, поднятый ветром на вулкане Шивелуч, протянулся на 92 км

Пепловый след от вулкана Шивелуч протянулся на 92 км. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Институа вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 92 км на юго-восток от вулкана Шивелуч", - уточнили в научном учреждении.

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