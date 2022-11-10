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Орлов о Малкоме и Клаудиньо вне заявки Бразилии на ЧМ-2022: «Никто не приезжал и не интересовался, их не видят»

Геннадий Орлов высказался о непопадании Малкома и Клаудиньо в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022. Игроки выступают за «Зенит».

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