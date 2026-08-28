В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о лжелечении онкопациентов

Приговор по делу о мошенничестве В Нижнем Новгороде суд вынес приговор двум фигурантам дела о мошенничестве, связанном с обещаниями лечить пациентов с тяжёлыми онкологическими диагнозами пищевыми добавками и «инновационными» эликсирами.
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