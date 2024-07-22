Музыка: 12 лет был верным мужем, пустился во все тяжкие и в 54 снова станет отцом: Кто она - юная пассия гендиректора «Москонцерта» Ильи Бачурина

Продюсер, сценарист и глава «Москонцерта» Илья Бачурин в 54-летнем возрасте вновь станет отцом. Об этом стало известно из ролика, который разместила в соцсетях его юная возлюбленная, 26-летняя актриса и модель Александра Наумова.