Культовое клоническое братство из Star Wars: Republic Commando было показано в коротком ролике на движке Unreal Engine 5Создатель серии коротких роликов, 3D-художник Oleksandr Maziura, не перестаёт удивлять фанатов своего творчества (да и в целом “Звёздных войн”).