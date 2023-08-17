Позывной «Волга» — единственный шанс солдат ВСУ уцелеть Гляжу на едва ли не ежедневно мелькающие на телеэкранах кадры с силовым «отловом» на улицах Украины пополнения для катастрофически редеющих на фронте частей и подразделений ВСУ и думаю: «Вот как эти люди, с выворачиванием рук и мордобоем отправленные на передовую, станут воевать с нами? Много ли Киеву толку в бою от таких солдат, только и мечтающих о бегстве из „самостийных“ окопов?».
Снайпер «Дед», стреляющий по своим: Трое суток мы ползли под огнём, чтобы к высотке с русскими прорваться
Комментарии
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Владимир Соловьев
"ОТЛОВЛЕННЫЕ" СОЛДАТЫ ВСУ, ВАМ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ В БУДУЩЕМ ОТЛАВЛИВАТЬ ВАШИХ ОТЛАВЛИВАТЕЛЕЙ-БАНДЕРОВЦЕВ! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ УЖЕ СЕЙЧАС В ЭТО ПРОЦЕСС ВМЕСТИ С РОССИЙСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ, ЧЕМ ЗАВОЮЕТЕ НЕ ТОЛЬКО СЕБЕ БУДУЩЕЕ, НО И ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ В УКРАИНЕ, И СПАСЁТЕ ИМ ЖИЗНЬ!
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13 час.
Н
Надежда
Мой покойный сродный брат после ВОВ был призван в армию и служил в Зап. Украине...они только занимались что ловили бендеровцев...но к сожалению...Никита Хрущев их помиловал ,и вот результат...как не вспомнить Сталина, который под корень уничтожал врагов!!
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12 час.
Александр Макеев
Нацистов бандеровцев и иностранных нацистов надо, преимущественно, не отлавливать, а отстреливать и отвзрывивать немедленно на месте обнаружения! 👻😇
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9 час.
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