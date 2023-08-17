Снайпер «Дед», стреляющий по своим: Трое суток мы ползли под огнём, чтобы к высотке с русскими прорваться

Позывной «Волга» — единственный шанс солдат ВСУ уцелеть Гляжу на едва ли не ежедневно мелькающие на телеэкранах кадры с силовым «отловом» на улицах Украины пополнения для катастрофически редеющих на фронте частей и подразделений ВСУ и думаю: «Вот как эти люди, с выворачиванием рук и мордобоем отправленные на передовую, станут воевать с нами? Много ли Киеву толку в бою от таких солдат, только и мечтающих о бегстве из „самостийных“ окопов?».