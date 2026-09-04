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В США медведь ворвался в дом и растерзал пенсионера

В США медведь ворвался в дом и растерзал пенсионера

В американском городе Кристал, штат Нью-Мексико, медведь проник в жилой дом и насмерть загрыз 67-летнего пенсионера.

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