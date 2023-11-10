Украинские военные снова пожаловались на нашествие мышей в окопах

Украинские военнослужащие продолжают жаловаться на нашествие мышей в окопах. По словам представителей Вооруженных сил Украины, мыши ничего не боятся: портят дорогостоящее снаряжение, перегрызают кабели для использования спутников Starlink, лишая солдат связи, а также мешают спать, забегая в спальные мешки.
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