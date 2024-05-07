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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Во Владивостоке арестовали американского солдата по делу о краже

Суд во Владивостоке арестовал до 2 июля американского военнослужащего Гордона Блэка по делу о краже. По данным NBC News, солдат был командирован в Южную Корею и по окончании службы по пути домой заехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него был роман.

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