Во Владивостоке арестовали американского солдата по делу о краже

Суд во Владивостоке арестовал до 2 июля американского военнослужащего Гордона Блэка по делу о краже. По данным NBC News, солдат был командирован в Южную Корею и по окончании службы по пути домой заехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него был роман.