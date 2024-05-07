Во Владивостоке арестовали американского солдата по делу о краже

Суд во Владивостоке арестовал до 2 июля американского военнослужащего Гордона Блэка по делу о краже. По данным NBC News, солдат был командирован в Южную Корею и по окончании службы по пути домой заехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него был роман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)