Давление США на украинские власти для прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам России натолкнулось на неожиданную агрессию Великобритании и Франции, которые настояли на усилении эскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии