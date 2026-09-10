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Царьград

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Росстандарт внедрит новый ГОСТ на батуты с ноября 2027 года

Росстандарт внедрит новый ГОСТ на батуты с ноября 2027 года

Росстандарт разработал новый ГОСТ на домашние батуты, вступающий в силу с ноября 2027 года. Стандарт охватывает безопасность использования в домашних условиях, исключая гимнастические и фитнес-устройства.

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