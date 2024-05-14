В ходе СВО погиб житель Карелии Александр Швед

О смерти бойца сообщают паблики Олонецкого района и администрации Ильинского района. С прискорбием сообщаем о том, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, житель поселка Ильинский, Швед Александр Андреевич.
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