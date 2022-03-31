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Готовность добровольных пожарных дружин проверили в Уссурийске

Готовность добровольных пожарных дружин проверили в Уссурийске

В Уссурийске провели смотр готовности добровольных пожарных дружин территорий УГО. Специалисты тщательно проверили амуницию и спецсредства, сообщили ИА UssurMedia в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Уссурийского городского округа.

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