Готовность добровольных пожарных дружин проверили в Уссурийске

В Уссурийске провели смотр готовности добровольных пожарных дружин территорий УГО. Специалисты тщательно проверили амуницию и спецсредства, сообщили ИА UssurMedia в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Уссурийского городского округа.
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