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Царьград

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Пропавшего в Непале музыканта Кирилла Третьякова продолжают искать

Пропавшего в Непале музыканта Кирилла Третьякова продолжают искать

Родственники гитариста из Якутии Кирилла Третьякова ищут его в Непале после наводнения 26 августа. Исчезновение музыканта расследуют вместе с властями и посольством России.

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