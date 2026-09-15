С 12 по 14 сентября в центре ассистивных технологий «Феникс» в павильоне № 37 на ВДНХ состоялся IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике.
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