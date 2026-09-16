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Курские новости

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Суд Курска оштрафовал собственника за ненадлежащее состояние памятника

Суд Курска оштрафовал собственника за ненадлежащее состояние памятника

Здание магазина 1954 года постройки признано объектом культурного наследия, за ненадлежащее состояние собственника оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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