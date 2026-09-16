Суд Курска оштрафовал собственника за ненадлежащее состояние памятника

Здание магазина 1954 года постройки признано объектом культурного наследия, за ненадлежащее состояние собственника оштрафовали на 150 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым