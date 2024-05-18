Call of Duty: MW III (2023) + ✅ ЛИЧНЫЙ Аккаунт https://irongamers.ru/sale/key/3604809 – ⭐⭐⭐ ВНИМАНИЕ ⭐ ⭐⭐ ...

Call of Duty: MW III (2023) + ✅ ЛИЧНЫЙ Аккаунтhttps://irongamers.ru/sale/key/3604809 – ⭐⭐⭐ ВНИМАНИЕ ⭐ ⭐⭐– ВЫ АРЕНДУЕТЕ ЛИЧНЫЙ АККАУНТ, КОТОРЫМ БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЫ ВСЁ АРЕНДНОЕ ВРЕМЯ!– ЗАПУСК ИГР БЕЗ ТАНЦЕВ С БУБНОМ, КАК ПРОИСХОДИТ В ОБЩИХ АККАУНТАХ!– СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДАННЫЕ ОТ АККАУНТА – ЛОГИН И ПАРОЛЬ– ПОСЛЕ ВВОДА ДАННЫХ АККАУНТА , ПОТРЕБУЕТСЯ ОДОБРЕНИЕ ПРОДАВЦА, ДЛЯ ЭТОГО НАПИШИТЕ ПРОДАВЦУ В ПЕРЕПИСКЕ НА СТРАНИЦЕ ПОКУПКИ( В САМОМ НИЗУ – “ПЕРЕПИСКА С ПРОДАВЦОМ”)Игры на аккаунте:Call of Duty: Modern Warfare III – Набор Cross-Gen Xbox One&Series XS+ – Cyberpunk 2077 + Cyberpunk 2077: Призрачная свобода Xbox Series XS+ – Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction Deluxe Edition Xbox One&Series XSАРЕНДА АККАУНТА – ЭТО: – ЗА ВРЕМЯ АРЕНДЫ СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ, СТОИТ ЛИ ТРАТИТЬСЯ НА ПОКУПКУ ИГРЫ? – ВСЕ СОХРАНЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НА ВАШЕЙ КОНСОЛИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)