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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Мэр Москвы Сергей Собянин проверили строительную готовность здания штаба Московского военного округа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Мэр Москвы Сергей Собянин проверили строительную готовность здания штаба Московского военного округа

Глава российского военного ведомства поблагодарил Мэра Москвы за уже проделанную работу по реконструкции исторического здания штаба МВО.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Вместо дворцов для госдур и штабов, дайте бойцам всё необходимое....
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