Природно-ресурсный потенциал Карелии представили в Узбекистане

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в международном горно-металлургическом форуме «UIMF-2024» 22 октября в рамках официального визита делегации Карелия в Узбекистан глава республики Артур Парфенчиков принял участие в шестом международном горно-металлургическом форуме «UIMF-2024».
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