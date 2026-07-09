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Ди Канио об Амориме в «Милане»: «Он не уживется с Леау, который думает только о модных показах и рэпе. Сколько энергии тратится впустую, когда часами сидишь в студии звукозаписи?»

Бывший нападающий « Милана »  Паоло Ди Канио считает, что  Рафаэл Леау не сработается с Рубеном Аморимом .

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