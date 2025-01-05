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  • Ингерман Ланская
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«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?»

«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?»

«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?». Поклонская отреклась от Православия. Бывшая героиня Русской весны Наталья Поклонская, известная историями с выходом на «Бессмертный полк» с иконой Николая II и рассказом о мироточащем бюсте последнего императора в Симферополе, фактически подтвердила разрыв с Православием и переход в язычество.

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Комментарии
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Роман Орманин
Почему в честь того не в честь этого || &quot;кровавого&quot; будет!!!
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19 час.
Ингерман Ланская
про джугашвиля кровавого здесь НИ СЛОВА!
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18 час.

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