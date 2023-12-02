Астрономы обнаружили недалеко от нас звёздную систему с шестью субнептунам...

Астрономы обнаружили недалеко от нас звёздную систему с шестью субнептунами в резонансе — это редкостьМеждународная группа исследователей при помощи космических телескопов TESS и «Хеопс» разгадала загадку редкой звёздной системы с шестью планетами — она располагается в ста световых годах от Земли, а её изучение поможет раскрыть новые тайны, связанные с формированием планет.