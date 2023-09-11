Американское издание назвало дату возможной встречи Ким Че Ына и Владимира Путина

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже в ближайшее время, об этом сообщает Bloomberg.
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