Приставы нарисовали портрет того, кто в Брянской области не платит алименты

В Брянской области судебные приставы представили обновлённый портрет должника по алиментам. Каждый год статистика обрастает новыми деталями, и сегодня мы видим вполне конкретное лицо — возрастное, часто скрывающее доходы и не спешащее вспоминать о родительском долге.