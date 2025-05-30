Приставы нарисовали портрет того, кто в Брянской области не платит алименты

В Брянской области судебные приставы представили обновлённый портрет должника по алиментам. Каждый год статистика обрастает новыми деталями, и сегодня мы видим вполне конкретное лицо — возрастное, часто скрывающее доходы и не спешащее вспоминать о родительском долге.
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