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Илон Маск запустит аналог YouTube. Это будет приложение для умных телевизоров

Илон Маск запустит аналог YouTube. Это будет приложение для умных телевизоров

Миллиардер планирует уже на этой неделе запустить связанное с соцсетью X приложение для SmartTV, которое будет идентично видеосервису YouTubeМаск попытается сделать из X не только соцсеть, но и видеоплатформу, способную на равных конкурировать с YouTube.

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