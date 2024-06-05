Аэропорт Пулково планирует обслужить более 260 тыс. пассажиров в период ПМЭФ

Более 260 тыс. пассажиров из России и других стран обслужит аэропорт Пулково во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщили 5 июня в пресс-службе воздушной гавани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии