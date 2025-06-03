Почему не используем психологический деморализующий эффект на этой войне?

Вот такие интересные рассуждения прочитал на просторах тг про одну их сторон любой войны: современный мир определяет картинка, она формирует имидж и репутацию страны, её оценку другими акторами в мировой политике.
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