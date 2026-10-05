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Студенты изобрели электромобиль, который не только ездит, но и «пылесосит» воздух от загрязнений

Электромобили — это шаг к чистому воздуху, но даже без выхлопа они оставляют след. Мелкодисперсные частицы от износа шин, тормозных колодок и дорожного покрытия загрязняют атмосферу возле трасс, угрожая здоровью людей.

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