Судоходство в Ормузском проливе резко сократилось: в Оманском заливе движения не зафиксировано, а суда с включённой системой AIS наблюдаются только в иранском коридоре безопасности.
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Судоходство в Ормузском проливе резко сократилось: в Оманском заливе движения не зафиксировано, а суда с включённой системой AIS наблюдаются только в иранском коридоре безопасности.
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