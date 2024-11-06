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В Севастополе обрушение берега угрожает разрушить базилику

В Севастополе обрушение берега угрожает разрушить базилику

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Руины Уваровской базилики в Севастополе, которая считается местом крещения князя Владимира, могут обрушиться в море в ближайшее время из-за разрушения берега - сейчас риск для этого объекта особенно велик, сообщили ТАСС в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", на территории которого находятся археологические пам.

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