Сальдо: армия Украины пытается форсировать Днепр ради медийного эффекта

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки форсирования реки Днепр ради медийного эффекта. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», сделал руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.
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