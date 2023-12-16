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Сальдо: армия Украины пытается форсировать Днепр ради медийного эффекта

Сальдо: армия Украины пытается форсировать Днепр ради медийного эффекта

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки форсирования реки Днепр ради медийного эффекта. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», сделал руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.

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