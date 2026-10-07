Безработица 2,1% — это хорошо? На самом деле, наоборот

Уровень безработицы в России в сентябре 2026 года держался на рекордно низкой отметке — 2,1-2,2%. Однако некоторые источники прогнозируют росте этого показателя из-за специальной военной операции.
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