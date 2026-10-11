Новосибирск накроют ночные заморозки до −1 градуса

В ночь на 17 и 18 октября в Новосибирске ожидаются первые заморозки до −1 градуса, а днём в выходные воздух прогреется лишь до +2…+4 градусов.
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