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Царьград

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Новосибирск накроют ночные заморозки до −1 градуса

Новосибирск накроют ночные заморозки до −1 градуса

В ночь на 17 и 18 октября в Новосибирске ожидаются первые заморозки до −1 градуса, а днём в выходные воздух прогреется лишь до +2…+4 градусов.

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