Удары ВС РФ повредили более 160 объектов на Украине, депутаты назвали победу в СВО приоритетом: главное за сутки

ВС РФ нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины, повредив более 160 объектов, в Госдуме назвали победу в СВО главным приоритетом для всех политических сил, а в МИД России едко прошлись по киевскому режиму из-за очередных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии