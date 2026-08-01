ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Удары ВС РФ повредили более 160 объектов на Украине, депутаты назвали победу в СВО приоритетом: главное за сутки

Удары ВС РФ повредили более 160 объектов на Украине, депутаты назвали победу в СВО приоритетом: главное за сутки

ВС РФ нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины, повредив более 160 объектов, в Госдуме назвали победу в СВО главным приоритетом для всех политических сил, а в МИД России едко прошлись по киевскому режиму из-за очередных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии