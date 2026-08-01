Удары ВС РФ повредили более 160 объектов на Украине, депутаты назвали победу в СВО приоритетом: главное за сутки

ВС РФ нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины, повредив более 160 объектов, в Госдуме назвали победу в СВО главным приоритетом для всех политических сил, а в МИД России едко прошлись по киевскому режиму из-за очередных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.