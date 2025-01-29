Протоиерей Попов оценил пророчества Саровского и Радонежского

Тема пророчеств и видений святых всегда вызывала интерес среди верующих. Особенно привлекают внимание предсказания о будущем России, которые связывают с такими почитаемыми святыми, как преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский.
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