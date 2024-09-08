В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

Против исполнителя-рэпера Алишера Моргенштерна, ранее признанного в России физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента, возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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